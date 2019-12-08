رياضة | صفقة الأهلي الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة الأهلي الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك رينيه فايلر المدير الفني لنادي الأهلي بضم مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير في ظل الإصابات التي يعاني منها الخط الخلفي.

وطلب فايلر ضم مدافع جديد للأهلي نظرًا لكثرة إصابات محمود متولي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إيراهيم رغم جاهزية بعضهم في الوقت الحالي.

وأجل الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة رينيه فايلر حسم ملف تجديد تعاقد الرباعي الكبار في ظل ازدحام جدول الفريقب بمباريات الدوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

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ويشعر الرباعي وليد سليمان وحسام عاشور وأحمد فتحي وشريف إكرامي بغضب شديد لعدم حسم التجديد وإن كان فتحي قد ألمح إلى ذلك في عدة تغريدات غامضة على تويتر.

واستبعد فايلر فكرة ضم الجزائري بغداد بونجاح نجم السد القطري في ظل راتبه السنوي الكبير الذي يحصل عليه في النادي الذي يلعب له حاليًا وهو يقدر بـ5 ملايين دولار ونفس الأمر مع البرازيلي كينو المعار من بيراميدز الي الجزيرة الإماراتي.