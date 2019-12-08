رياضة | مواعيد مباريات الأسبوع في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الأسبوع في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم "الخليج 365 الرياضي" أجندة مواعيد مباريات الأسبوع الحالي من مسابقة دوري الممتاز "ب" .

مباريات اليوم الأحد 8 ديسمبر 2019

- المنيا مع تليفونات بني سويف

- سوهاج مع البنك الأهلي

- شبان قنا مع طهطا

مباريات الإثنين 9 ديسمبر 2019

- منتخب السويس مع الداخلية

- القناة مع الزرقا

- كوكاكولا مع سيراميكا

- الحمام مع أبو قير

مباريات الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

- المنصورة مع الأوليمبي

- بيلا مع المالية

- دمنهور مع فاركو

مباريات الأربعاء 11 ديسمبر 2019

- الألومنيوم مع الإعلاميين

- بترول اسيوط مع ديروط

- بني سويف مع الفيوم

- الترسانة مع بتروجت

- النجوم مع جمهورية شبين

- الرجاء مع دكرنس

مباريات الخميس 12 ديسمبر 2019

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- المريخ مع النصر

مباريات الجمعة 13 ديسمبر 2019

- بلدية المحلة مع الحمام

- أبو قير مع غزل المحلة

ترتيب المجموعة الأولى

1- بني سويف 16 نقطة

2- البنك الأهلي 15 نقطة

3- تليفونات بني سويف 13 نقطة

4- شبان قنا 13 نقطة

5- الألومنيوم 12 نقطة

6- بترول أسيوط 8 نقاط

7- سوهاج 8 نقاط

8- المنيا 7 نقاط

9- الإعلاميين 7 نقاط

10- الفيوم 7 نقاط

11- ديروط 5 نقاط

12- طهطا 3 نقاط

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 16 نقطة

2- جمهورية شبين 11 نقطة

3- منتخب السويس 10 نقاط

4- القناة 9 نقاط

5- النصر 9 نقاط

6- النجوم 9 نقاط

7- الداخلية 8 نقاط

8- بتروجت 8 نقاط

9- كوكاكولا 8 نقاط

10- المريخ 4 نقاط

11- الزرقا نقطتين

12- الترسانة نقطتين

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 15 نقطة

2- غزل المحلة 14 نقطة

3- دمنهور 14 نقطة

4- الرجاء 12 نقطة

5- دكرنس 11 نقطة

6- أبو قير 9 نقاط

7- بلدية المحلة 9 نقاط

8- المنصورة 7 نقاط

9- الأوليمبي 7 نقاط

10- الحمام 4 نقاط

11- بيلا 3 نقاط

12- المالية نقطتين