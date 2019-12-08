رياضة | تاريخ وتشكيل عالمي للهلال السعودي في مونديال الأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تاريخ وتشكيل عالمي للهلال السعودي في مونديال الأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظلت تجربة نادي الهلال السعودي أكثر الأندية الآسيوية حصداً للبطولات، غائبة لسنوات طويلة، وفشل الفريق في حجز مقعدها في البطولة على مدار نسخ عديدة سابقة.

بعد 19 عاماً أهدر خلالها الهلال أكثر من فرصة ذهبية للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا، استعاد الزعيم عرشه الآسيوي قبل أيام وتوج بلقب دوري الأبطال للمرة الثالثة في تاريخه، ليقتسم بهذا الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب مع بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي.

وأكمل الهلال عقد المتأهلين إلى النسخة المرتقبة من بطولات كأس العالم للأندية والتي تستضيفها قطر خلال الأيام المقبلة، حيث كان آخر المتأهلين للبطولة.

والآن، يخوض الهلال فعاليات مونديال الأندية بطموحات كبيرة ومعنويات مرتفعة للغاية، بعدما قدم الفريق هذا الموسم مسيرة رائعة توجها باللقب الأسيوي.

وكان الهلال قريباً أيضاً من الفوز بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي، لكنه حل ثانياً بفارق نقطة واحدة خلاف منافسه التقليدي العنيد النصر.

ويستحوذ الهلال على أكثر من لقب قياسي محلياً وآسيوياً ما يجعله أحد أكثر الأندية نجاحاً على مستوى القارة، وكذلك في منطقة الشرق الأوسط.

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وإلى جانب اقتسامه الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال آسيا، يشترك الهلال مع يوكوهاما مارينوس الياباني في الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب كأس الأندية الآسيوية أبطال الكؤوس برصيد لقبين لكل منهما، كما يقتسم مع سوون سامسونغ بلووينغز الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب كأس السوبر الآسيوي برصيد لقبين لكل منهما.

يستحوذ الهلال على الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بألقاب الدوري السعودي (15 لقباً)، وكأس ولي العهد السعودي (13 لقباً)، وأكثر من رقم قياسي آخر.

ولهذا، يخوض الفريق فعاليات مونديال الأندية محملاً بآمال كبيرة من إدارة النادي والجماهير على حد سواء، خاصة وأن البطولة تأتي بعد فترة وجيزة للغاية من فوزه بلقب دوري الأبطال.

ويضاعف من طموحات الجماهير الهلالية في هذا المونديال أن لاعبي الفريق لعبوا الدور الأكبر في الانطلاقة الرائعة للمنتخب السعودي ببطولة "خليجي 24"، والتي يسدل الستار عليها اليوم بالمواجهة بين المنتخبين السعودي والبحريني.

ومن المؤكد أن المشاركة القوية مع "الأخضر" في خليجي 24، ستجعل لاعبي الهلال بالمنتخب السعودي أكثر استعداداً لمونديال الأندية في ظل المواجهات الصعبة والقوية التي خاضها المنتخب السعودي، وحصل من خلالها على دفعة معنوية قوية.