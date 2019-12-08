فريق الاذاعة والتلفزيون يفوز على نظيره فريق الصحافة في مباراة وديّة بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

فاز فريق الإذاعة والتلفزيون على نظيره فريق الصحافة بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس السبت على أرضية ملاعب البندر بالمكلا والتي نظمها فرع اتحاد الاعلام الرياضي بساحل حضرموت برعاية مؤسسة بن كردوس للتنمية وملاعب البندر.



وقال رئيس اتحاد الاعلام الرياضي بساحل حضرموت رئيس اللجنة المنظمة للمباراة الأستاذ صلاح أحمد العماري إن تنظيم هذه المباراة يأتي بهدف لمّ شمل الإعلاميين في المكلا على اختلاف تخصصاتهم في مجال الإعلام وجمعهم تحت شعار "الإعلام رسالة ومحبة".

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وأضاف "صلاح العماري" في سياق حديثه لوسائل الإعلام ان هذا اللقاء الرياضي يعد فرصة لممارسة الرياضة التي تعود بالنفع على صحة الجسم، كما تأتي تجسيداً لأواصر الأخوّة والمحبة بين الإعلاميين وإخراجهم من روتين العمل اليومي إلى روح الرياضة والألفة فيهما بينهم.

شاكراً جهود القائمين والداعمين لهذه المباراة التي أتت ترجمة لرغبة عدد من الزملاء الإعلاميين، كما تقدم بالشكر لأعضاء اللجنة المنظمة ولمؤسسة بن كردوس للتنمية وملاعب البندر الذين أسهموا بشكل كبير في انجاح هذه الفعالية الكروية للإعلاميين.

الجدير بالذكر ان هذه المباراة جمعت كوكبة ونخبة من الإعلاميين العاملين في مجال الصحافة الورقية والالكترونية والإذاعات الرسمية والمحلية والقنوات الفضائية والمحلية في تنافس شريف عكس عمق ورسالة الاعلام.