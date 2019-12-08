شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يجتمع مع ازارو قبل مران اليوم لإنهاء أزمة مباراة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي اليوم الأحد جلسة قبل مران الفريق، مع المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق بعد أعتراض اللاعب على عدم مشاركته في لقاء الهلال السوداني، حيث ألقى بقميص التسخين في أرض الملعب بعدما تأكد من عدم مشاركته في اللقاء عقب انتهاء التغييرات .

وفازالاهلي على الهلال السوداني أمس الأول، الجمعة، بهدفين لهدف في الجولة الثانية لدوري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة.

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ودخل اللاعب في أزمة عقب اللقاء لذا ينوي فايلرعقد جلسة معه خلال الساعات المقبلة لأحتواء غضبه خاصة أن المدرب السويسري ألتمس العذر للمهاجم المغربي وأكد عقب المباراة أن غضب أي لاعب لعدم المشاركة أمرطبيعي.

وكان أزارو قد سجل هدفين في فوز الاهلي بثلاثة أهداف لهدف في لقاء بني سويف مساء الثلاثاء الماضي في كأس مصر قبل أن يخرج من حسابات الفريق في لقاء أمس أمام بطل السودان.