شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستضيف رينجرز النيجيري في الكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق المصري في السادسة من مساء اليوم ،الأحد، نظيره اينوجو رينجرز النيجيري في ثاني مبارياته بدور المجموعات بالكونفيدرالية الأفريقية بإستاد المكس بالإسكندرية والتي يتأهل فيها صاحبي المركزين الأول والثاني من المجموعات الأربع لدور الثمانية.

ويخوض المصري مباراة اليوم بعدما سبق ونجح في تحقيق فوزا صعبا على نوذابيو الموريتاني في الجولة الأولى خارج ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين رافعا رصيده إلى 3 نقاط ، بينما خسر رينجرز على ملعبه أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف ، وأختار إيهاب جلال المدير الفني للفريق البورسعيدي 21 لاعبا للدخول في معسكر مبكر لمواجهة بطل نيجيريا بعد الفوز على قنا برباعية نظيفة والصعود لدور الـ16 من بطولة كأس مصر وهم احمد مسعود – أحمد عبد الفتاح – محمد شحاته – احمد شوشة - كريم العراقى – اسلام أبو سليمة – عمر كمال – محمود حمد – بهاء مجدى – عمرو موسى - مفتاح طقطق – حسن على – ايزى ايميكا – سعيدو صنبورى – حجاج عويس – اسلام عطيه – احمد عادل – حسين رجب – احمد ياسر – محمود وادى – اوستن اموتو .

وعقد إيهاب جلال أكثر من جلسة مع لاعبيه طالبهم بضرورة حصد الثلاث نقاط وعدم الاستهتار في مواجهة الخصم واللعب بجدية منذ الدقيقة الأولى حتى أطلاق الحكم صافرته بنهاية المباراة مؤكدا لهم أن المباراة الماضية أمام بطل موريتانيا خير دليل بعدما كان الفريق فائزا بهدف ثم انقلبت وتقدم المستضيف بثنائية حتى استطاع لاعبوه الفوز فى الدقائق الأخيرة وتعاهد الجميع على تحقيق النصر لاحتلال صدارة المجموعة مبكراً .

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ومن المتوقع أن يخوض المصرى المباراة بتشكيلة تتكون من أحمد مسعود فى حراسة المرمى امامه الرباعى كريم العراقى وإسلام أبو سليمة و سعيدو صنبورى وبهاء مجدى وفى الوسط مفتاح طقطق وعمرو موسى واحمد ياسر واسلام عطيه وفى الهجوم محمود وادى وأوستن أموتو .

فى المقابل أكد مسئولو رينجرز أنهم جاءوا للإسكندرية لتعويض خسارتهم فى المباراة الأولى أمام بيراميدز مُتعهدين بتحقيق المفاجأة والفوز على المصرى خاصة وأن لديهم الطموح فى العبور لدور الثمانية من البطولة .