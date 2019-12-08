شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يدرس التراجع عن إقامة سوبر الأهلى والزمالك فى فبراير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تدرس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، التراجع عن إقامة مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك عقب نهاية الدور الأول من مسابقة الدورى وقبل انطلاق الدور الثانى وتحديدا فى شهر فبراير المقبل.

يأتى تفكير اللجنة الخماسية نظرا لإقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك يوم 19 فبراير المقبل، وبعدها مباراة القمة للمرة الثانية فى الأسبوع الـ21 بالدورى ، لذا سيكون من الصعب إقامة مباراة السوبر فى شهر فبراير، لاسيما وأن إقامتها يعنى خوض الأهلى والزمالك 3 مواجهات رسمية فى أقل من شهر.

ويبحث اتحاد الكرة حاليا عن موعد جديد لمباراة السوبر المحلى، بعد تعذر إقامتها فى فبراير كما كان مقترحا.