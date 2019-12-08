شكرا لقرائتكم الزمالك يبدأ مفاوضات حل أزمة مستحقات فتح الله... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كلف مسؤولو الزمالك، شريف إسلام مدير التسويق، بإعادة فتح خطوط الاتصال مع محمود فتح الله مدافع الفريق السابق، بعدما تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بسبب مستحقاته المالية المتأخرة لدى القلعة البيضاء بعدما أقر اتحاد الكرة بأحقية اللاعب فى الحصول على مبلغ 6 مليون و600 ألف جنيه من مستحقاته المتأخرة لدى نادى الزمالك.

وتقاضى اللاعب جزء من المبلغ ويتبقى له 4 مليون و250 ألف جنيه وطلب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" من اتحاد الكرة ضرورة إنهاء أى نادى مشارك فى البطولات الأفريقية لجميع المديونيات المتأخرة من أجل مطابقة شروط دورى المحترفين وفى حالة مخالفة أى من ذلك سيتم سحب الرخصة من النادى المخالف لذا يحرص مسؤولو الزمالك على التحرك من أجل إنهاء أزمة محمود فتح الله، لتجنب توقيع أى عقوبات على القلعة البيضاء من جانب الكاف.