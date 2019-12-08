شكرا لقرائتكم صالح جمعة ينتظم فى مران الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظم صالح جمعة، لاعب الأهلي فى مران الفريق اليوم ،الأحد،بعد اكتمال جاهزيته من الإصابة التي اشتكى منها وأبعدته عن المشاركة الجماعية فى المران مع اللاعبين.

واشتكى صالح جمعة من إصابة فى العضلة الضامة، وخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى، ليؤكد الجهاز الطبى جاهزية اللاعب للمشاركة الجماعية.

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وحصل الأهلي على راحة من التدريبات امس بعد الانتهاء من مواجهة الهلال السودانى التى أقيمت أمس الاول على استاد السلام فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بفوز الأهلي بهدفين لهدف.

ويبدأ الاهلي اليوم الإستعداد لمباراة وادى دجلة المقرر لها مساء الاربعاء المقبل في الدوري العام.