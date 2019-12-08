شكرا لقرائتكم خبر عن على لطفي يخضع لفحص طبي قبل مران الاهلي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع على لطفي، حارس مرمى فريق الأهلي، لفحص طبي قبل مران اليوم ، الأحد، لحسم مشاركته في تدريبات الفريق الجماعية بعدما أنهى اللاعب مؤخراً تنفيذ برنامج تأهيلى للتعافى من الإجهاد فى العضلة الخلفية.

وغاب على لطفى عن مران الفريق الجماعى التدريبات الماضية واكتفى بتدريبات تأهيلية فى الجيم وفقا للبرنامج العلاجى والتأهيلى الذى ينفذه ، ويخضع اللاعب للفحص الطبى فى مران اليوم.

ويبدأ الاهلي اليوم ،الأحد، الاستعداد لمباراة وادي دجلة مساء الأربعاء المقبل في الدوري بعد الراحة التى حصل عليها الفريق عقب الهلال السودانى التى أقيمت أمس الأول الجمعة على استاد السلام فى الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والتى فاز فيها الأحمر بهدفين لهدف.