جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 8-12-2019 والقنوات الناقلة

المباراة موعد المباراة المناسبة السعودية – البحرين الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينيتش الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينيتش كأس الخليج العربي، النــهــائــي زاناكو – نهضة بركان الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، 13:00 بتوقيت جرينيتش كأس الكونفيدرالية الأفريقية، الجولة 2، المجموعة C إنييمبا – سان بيدرو الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، 13:00 بتوقيت جرينيتش كأس الكونفيدرالية الأفريقية، الجولة 2، المجموعة D المصري البورسعيدي – إينوجو رينجرز الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينيتش كأس الكونفيدرالية الأفريقية، الجولة 2، المجموعة A حوريا كوناكري – النصر الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينيتش كأس الكونفيدرالية الأفريقية، الجولة 2، المجموعة B بيراميدز – إف سي نواذيبو الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينيتش كأس الكونفيدرالية الأفريقية، الجولة 2، المجموعة A نادي بارادو – حسنية أكادير الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينيتش كأس الكونفيدرالية الأفريقية، الجولة 2، المجموعة D أستون فيلا – ليستر سيتي الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، 14:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الإنجليزي، الجولة 16 أوساسونا – إشبيلية الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينيتش Advertisements الدوري الإسباني، الجولة 16 ساسولو – كالياري الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، 14:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الإيطالي، الجولة 16 ستاد ريمس – سانت إيتيان الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، 14:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الفرنسي، الجولة 17 مارسيليا – بوردو الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الفرنسي، الجولة 17 فيتيسه أرنهيم – فينورد روتردام الساعة 13:15 بتوقيت مصر، 14:15 بتوقيت السعودية، 11:15 بتوقيت جرينيتش الدوري الهولندي، الجولة 16 آر كي سي فالفيك – أس سي هيرينفين الساعة 15:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت السعودية، 13:30 بتوقيت جرينيتش الدوري الهولندي، الجولة 16 سبارتا روتردام – هيراكليس الميل الساعة 17:45 بتوقيت مصر، 18:45 بتوقيت السعودية، 15:45 بتوقيت جرينيتش الدوري الهولندي، الجولة 16 أنطاليا سبور – طرابزون سبور الساعة 15:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت السعودية، 13:30 بتوقيت جرينيتش الدوري التركي، الجولة 14 دينيزليسبور – إسطنبول باشاك شهير الساعة 15:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت السعودية، 13:30 بتوقيت جرينيتش الدوري التركي، الجولة 14 قاسم باشا – بشكتاش الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينيتش الدوري التركي، الجولة 14

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