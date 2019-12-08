سولشاير : صبغنا مدينة مانشستر باللون الأحمر

أعرب النرويجي أولي سولشاير عن سعادته لحسم ديربي مدينة مانشستر لصالحه في الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).
وتغلب مانشستر يونايتد على مضيفه مانشستر سيتي بهدفين لهدف في الجولة السادسة عشر للبطولة المحلية.
وفي مؤتمر صحفي، السبت، قال سولسكاير “صبغنا المدينة باللون الأحمر، سنستمتع بأنفسنا، وسنحتفل مع بعضنا البعض”.
وأضاف “قدمنا مباراة رائعة، كنا مميزين من بداية المباراة، بدأ الأمر وكأنه بإمكاننا خلخلة وشقّ فريقهم، كان بإمكاننا التقدم بـ 3، 4 أو 5 أهداف حتى نكون منصفين”.
وأوضح “لعبنا ضد أفضل فريق في العالم اليوم من وجهة نظري، وأفضل مدرب، وأفضل اللاعبين”.
واختتم سولسكاير تصريحاته بالقول “لم نعتمد على الكرات الطويلة فقط، كان هناك تحولًا سريعًا في اللعب، لذا نحن نستحق الفوز”.
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