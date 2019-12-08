مانشستر سيتي يفتح تحقيقًا في واقعة الهجوم العنصري على لاعبي يونايتد

أعلن نادي مانشستر سيتي، السبت، التحقيق في واقعة الهجوم العنصري من قبل أحد مشجعيه تجاع بعض لاعبي مانشستر يونايتد خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

وخسر مانشستر سيتي من ضيفه مانشستر يونايتد بهدف لهدفين في الجولة السادسة عشر للمسابقة المحلية.

ووفقًا لبيان منشور على الموقع الرسمي للنادي، “يدرك النادي أن أحد المشجعين قام بعمل إشارات عنصرية خلال الشوط الثاني من مباراة دربي مانشستر”.

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وأضاف “يؤكد النادي أن العمل جاري مع السلطات المحلية لتحديد هذا الشخص حيث يطبق النادي سياسة عدم التسامح مع مثل هذه الأفعال”.

وإختتم النادي بيانه بالقول “سيتم حظر أي شخص عنصري من دخول الملعب مدى الحياة”.

وأظهرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة قيام مشجع لمانشستر سيتي بإشارات عنصرية تجاه ثنائي الفريق الكروي لمانشستر يونايتد، جيسي لينجارد وفريد.