رياضة | رئيس نادي برشلونة يحدد مصير ميسي وفالفيردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس نادي برشلونة يحدد مصير ميسي وفالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث رئيس نادي برشلونة الإسباني خوزيه ماريا بارتوميو اليوم في مقابلة لوسائل الإعلام، وعلق على رحيل مدرب الفريق إرنستو فالفيردي ونجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي.



وصرح بارتوميو اليوم السبت قائلاً: "بإعتقادي لن يرحل فالفيردي عن الفريق حالياً، علينا الإنتظار إلى الربيع المقبل لتحديد مصيره، سنرى ماذا سنفعل".

وتابع: "يمتلك الرجل عقداً ممتداً إلى عام 2021 مع الفريق، نحن سعداء به، هو مستمر معنا إلى إشعار آخر".

وأضاف: " فالفيردي شخص رائع خارج الملعب، كثير الضحك والمزاح، نضحك معاً سوياً، وعلاقته جيدة بجميع اللاعبين، يحظى فالفيردي بحب الجميع في برشلونة". Advertisements

وإستطرد: "أما عن ميسي،فلا مجال لرحيله، ميسي مستمر مع برشلونة إلى الأبد، سيعتزل ميسي في كامب نو، وسيتسمر معنا في للعديد من السنوات".

وواصل: " في دوري الأبطال عليك أن تواجه خصوماً أقوياء، الأمر ليس متعلق بليفربول فقط، لديك يوفنتوس وروما وبايرن ميونخ، هذه طبيعة دوري أبطال أوروبا".

وأتم: " الدوري الإسباني هو هدفنا الأول في هذا الموسم، ميزانية الفريق كلها محققة لهذا الهدف".

ويستضيف نادي برشلونة مساء اليوم السبت، نادي مايوركا، ضمن الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني، بملعب كامب نو.