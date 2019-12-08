رياضة | ميندي يورط ريال مدريد قبل مواجهة فالنسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميندي يورط ريال مدريد قبل مواجهة فالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي فيرلاند ميندي نجم ريال مدريد وضع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق في ورطة حقيقية قبل مواجهة فالنسيا يوم الأحد المقبل في الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني على ملعب ميستايا.

وذكرت التقارير أن المدافع الفرنسي تعرض للطرد في مباراة فريقه أمام إسبانيول في اللقاء الذي أنتهى بفوز الملكي بهدفين نظيفين على ملعب السانتياجو البرنابيو في الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.

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وأكدت التقارير الصحفية غياب ميندي عن مواجهة فالنسيا في الجولة المقبلة بالإضافة إلى معاناة النجم البرازيلي مارسيلو من إصابة ستجعله يغيب عن المباريات في الأسابيع القادمة.



وأفادت التقارير الصحفية بأن زيدان يمتلك بعض الخيارات لتعويض غياب ميندي ومارسيلو حيث يمكن له الإعتماد على كارفخال في مركز الظهير الأيسر مع وجود ميليتاو أو أودريوزولا في مركز الظهير الأيمن.



وأشارت التقارير الصحفية إلى إمكانية اعتماد زيدان على ناتشو فرنانديز في مركز الظهير الأيسر ولكن المدافع الإسباني عائد مؤخرًا من الإصابة ومشاركته كأساسي ستكون معقدة وصعبة.