رياضة | تعرف علي السبب الذي يدفع مبابي في الانضمام لنادي ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف علي السبب الذي يدفع مبابي في الانضمام لنادي ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت تقارير صحفية فرنسية أن اللاعب الدولي الفرنسي كليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يرغب في الانضمام لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لرغبته في الحصول علي جائزة الكرة الذهبية أفضل لاعب في العالم.



وأضاف موقع le10sport الفرنسي أن حلم المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يتمثل في الانتقال الي صفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وهو ما ذكره من قبل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي.

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واختتم الموقع الفرنسي الشهير تقريره أن عائلة اللاعب الفرنسي وكل من حوله نصحوه بالانتقال إلى ريال مدريد، إذا كان يريد الفوز بالكرة الذهبية و أن الأمر لو كان بيده، لسهل رحيل كيليان إلى ريال مدريد من أجل الظفر بالكرة الذهبية لكن في الوقت نفسه يحاول ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي إقناع مبابي بشتى الطرق بتجديد عقده مع حصوله على راتب خيالي يجعله الأغلى في العالم بعد ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الاسباني.

ويذكر أن عقد اللاعب الدولي الفرنسي كليان مبابي لاعب مع نادي باريس سان جيرمان يمتد حتى صيف 2022 لكن ريال مدريد قرر الدخول في مفاوضات مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري للفوز بخدمات الموهبة الفرنسية لتعزيز خط هجوم النادي الملكي.