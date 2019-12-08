على معلول يبدأ اليوم مرحلة جديدة من العلاج في الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ علي معلول، ظهير أيسر الأهلي تدريبات الجري حول الملعب بداية من مران الفريق اليوم، الأحد، وذلك ضمن البرنامج التأهيلي الذي ينفذه اللاعب للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة. وكان معلول قد غادر مباراة النجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا متأثرا بإصابته بشد في العضلة الضامة، حيث ينفذ اللاعب في الوقت الحالي برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة. Advertisements ويبدأ الأهلي اليوم ،الأحد، الإستعداد لمباراة وادي دجلة المقرر لها الاربعاء المقبل بعد راحة 24 ساعة حصل عليها عقب الفوز على الهلال السوداني مساء امس الأول الجمعة على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتى فاز فيها الاهلي بهدفين لهدف.

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