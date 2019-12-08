شكرا لقرائتكم أسوان يواجه طنطا فى ختام دور الـ32 بكأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تختتم اليوم الأحد منافسات دور الـ 32 بكأس مصر بمواجهة قوية، تجمع بين أسوان وطنطا، خلال المباراة التي يستضيفها استاد أسوان الرياضي في تمام الساعة الثانية والنصف، وكان الفريقان قد صعدا إلى الدوري العام في بداية الموسم الجاري.
وتأكد غياب ثنائي أسوان أحمد عبد الظاهر وعبد الرحمن جبنة، عن مباراة أبناء الجنوب أمام طنطا بسبب تعرضهما لإصابة الجزع في الرباط الداخلي للركبة حيث يدرس الجهاز بقيادة مجدي عبد العاطي مدرب الفريق، الدفع بوجوه جديدة خلال مباراة أبناء الجنوب مع طنطا لتعويض غياب الثنائي.
ويحتل فريق أسوان المركز الـ 14 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 5 نقاط، حصدها أبناء الجنوب من 6 جولات، حيث تعادل الفريق الأسواني في مباراتي بيراميدز وإف سي مصر، وفاز على مصر المقاصة وخسر في مواجهتي الأهلي والمقاولون.
على الجانب الآخر يدخل فريق طنطا بقيادة أيمن المزين المدير الفني لأحفاد السيد البدوي رافعاً شعار التحدي عقب الأداء المميز الذي يقدمه الفريق الطنطاوي في مسابقة الدوري العام خاصة بعد التعادل مع الإسماعيلي في المباراة الأخيرة، ويحتل طنطا المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 7 نقاط حصدها أبناء السيد البدوي بعد 6 مباريات حيث فاز طنطا في مباراة وتعادل في 4 أخرى وتلقى الخسارة في مباراة واحدة.
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