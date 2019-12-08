شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن التعاقد مع كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأحد، للإعلان عن تفاصيل التعاقد مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، والذى تولى قيادة الفريق خلفا للمدرب الصربى ميلتون سريدوفيتش المُلقب بـ"ميتشو"، الذى تمت إقالته من تدريب الأبيض عقب الهزيمتين المتتاليتين من إنبى فى الجولة السادسة من مسابقة الدورى الممتاز بهدفين مقابل هدف، ثم الهزيمة من مازيمبى الكونغولى فى الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا بثلاثية دون رد.

وتأخر عقد الزمالك لمؤتمره الصحفى لتقديم كارتيرون والإعلان عن تفاصيل التعاقد معه، بسبب انشغال الأخير بقيادته للأبيض فى مباراة الشرقية والتى أقيمت فى إطار منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر، وتبعها مباراة أول أغسطس الأنجولى، والتى أقيمت مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة الإفريقية.