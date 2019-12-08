شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يبدأ اليوم الاستعداد لمباراة دجلة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ فريق الأهلي مرانه اليوم ،الأحد ، على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس عقب الفوز الذي حققه على الهلال السوداني 2-1 وحصد أول ثلاث في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحدد الجهاز الفني العاشرة صباح اليوم موعداً لتجمع اللاعبين داخل النادي، على أن يبدأ المران في الحادية عشرة صباحا.

ويستعد الأهلي لمباراة وادي دجلة التي تقام يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري العام، ويسعى الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، لاستمرار انتصارات الفريق في مسابقة الدوري، علي أن يتم إغلاق ملف إفريقيا بشكل مؤقت.