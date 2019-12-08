شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات متكافئة فى مستهل مباريات الجولة الثامنة للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم مباريات الجولة الثامنة بالمجموعة الأولى لدورى القسم الثانى بثلاث مواجهات فقط نظرا لخوض بعض الفريق لمباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر
فعلى ملعبه يستضيف سوهاج المنتشى بقيادة نبيل محمود نظيره البنك الأهلى المتراجع بعض الشئ بقيادة عيد مرازي فى لقاء قوى يصعب التكهن بنتيجته ، فأبناء سوهاج نجحوا فى تحقيق فوزين متتاليين رفعوا بهم رصيدهم إلى 8 نقاط ، ويدركون تماما أن الفوز اليوم سيعيدهم للمنافسة على الأضواء من جديد ، فى الوقت الذى يحاول فيه كتيبة البنك الأهلى استعادة نغمة الإنتصارات للعودة مرة اخرى للصدارة .
فى الوقت نفسه يستضيف المنيا بقيادة طارق السيد نظيره تليفونات بنى سويف الذى يقوده أحمد شعبان فى مواجهة غاية فى الندية ، فأبناء المنيا خسروا اللقاء الأخير أمام الإعلاميين ويبحثون عن الثلاث نقاط للوصول للنقطة العاشرة ، بينما يخوض تليفونات بنى سويف اللقاء فى المركز الثالث برصيد 13 نقطة ، بينما يستضيف شبان قنا مفاجاة المجموعة صاحب المركز الرابع برصيد 13 نقطة نظيره طهطا صاحب المركز الاخير برصيد 4 نقاط .
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