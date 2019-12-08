الفرنسي كارتيرون: فوز الزمالك علي أول أغسطس جاء في توقيت مناسب

أبدي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سعادته بالفوز على أول أغسطس الأنجولي مساء السبت بهدفين دون رد بدوري أبطال أفريقيا.

وقال كارتيرون في مؤتمر صحفي بعد المباراة:” الفوز كان مهما للغاية لتعويض الخسارة في الجولة الأولى أمام مازيمي الكونغولي بثلاثية نظيفة والحفاظ على فرص الفريق في التأهل”.

وأضاف أنه يعلم قيمة فريق الزمالك وشعبيته وأن الجماهير لن تقبل إلا بالإنتصارات والبطولات على كافة المستويات وهو ما يلعب الفريق من أجله.

وأوضح أن استبدال مصطفى محمد في الشوط الثاني كان بسبب حالة الاجهاد التي يعاني منها نتيجة ضغط المباريات في الفترة الماضية، في الوقت الذي خرج فيه أوباما للحفاظ عليه بعد عودته من الإصابة.

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وتابع: “المغربي أشرف بن شرقي أدي ما عليه وهو لاعب جوكر يمكنه اللعب في 4 مراكز داخل المستطيل الأخضر بجانب إجادته في تسجيل الأهداف”.

ومن جانبه، أكد سامي الشيشيني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أهمية الفوز على أول أغسطس الأنجولي اليوم بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف”الإنتصار في لقاء الشرقية بكأس مصر ومن بعده مواجهة اليوم أمام أول أغسطس يرفع معنويات اللاعبين ويزيد من إصرارهم”.