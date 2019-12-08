عمرو الجنايني: ندعم حسام البدري وصلاح هو اساس منتخب مصر

أكد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنهم يدعمون حسان البدري، المدير الفني لمنتخب الفراعنة الأول.

وقال الجنايني في تصريحات تليفزيونية في ساعة مبكرة من اليوم الأحد:”اتحاد الكرة المصري يدعم حسام البدري، ولن يتأخر في تلبية إحتياجاته الفنية والإدارية”.

وأضاف :”محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، هو أساس منتخب مصر، وأي مدرب كان يتولى تدريب الفراعنة، يبني عليه الخطة، ومن سوء حظ الجهاز الفني الجديد، أن اللاعب تعرض للإصابة في بداية المشوار الرسمي لتصفيات أمم أفريقيا 2021″.

وأوضح:”من سوء حظ حسام البدري، ارتباط لاعبي المنتخب الأوليمبي المصري، ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاماً، وهو ما منعهم من الإنضمام للمنتخب الأول”.

وتابع :”أعتقد أن الأمور ستكون أفضل للمنتخب المصري في الفترة المقبلة، بعد عودة صلاح، وأنضمام لاعبي المنتخب الأوليمبي”، مؤكداً أنه لديه ثقة كبيرة في نجاح المنتخب الأول تحت قيادة البدري.