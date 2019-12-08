نتيجة مباراة السعودية والبحرين فى نهائي كأس الخليج العربي “خليجي24”

يترقب عشاق الكرة العربية والخليجية المواجهة المثيرة بين منتخب السعودية ومنتخب البحرين، فى قمة مباريات اليوم في لقاء نهائي بطولة كأس الخليج العربي 2019 “خليجي 24″، والمقامة فعاليتها فى دولة قطر، وذلك في مواجهة خاصة بين طرفان من المجموعة الثانية النارية التي شهدتها البطولة.

تقام مباراة منتخب السعودية والبحرين في نهائي كأس الخليج “خليجي 24″، على أرضية ملعب “عبدالله بن خليفة” بنادي الدحيل بالعاصمة القطرية الدوحة والذي يتسع الى 12 ألف متفرج، وتنطلق المباراة فى تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت جرينتش.

وفي مواجهة جديدة عقب فوز منتخب السعودية في دور المجموعات بثنائية نظيفة، يسعى منتخب الخضر لمواصلة التفوق، وتحقيق اللقب خاصة عندما يواجه منتخب عنيدًا أبى أن يستسلم للخروج من المسابقة وعاد من بعيد بعدما كان لديه نقطة واحدة خلال دور المجموعات لينتفض ويصل للمباراة النهائية.

منتخب السعودية تمكن من التأهل عن المجموعة الثانية محتلًا المركز الأول برصيد 6 نقاط، مصطحبًا معه منتخب البحرين صاحب الوصافة والأربع نقاط وبفارق الأهداف عن حامل اللقب منتخب عمان.

وفي دور نصف النهائي نجح منتخب السعودية في الإطاحة بمستضيف المسابقة منتخب قطر، عندما حقق الانتصار بهدف دون رد.

بينما تأهل منتخب البحرين على حساب منتخب العراق المرشح الأول للفوز بالمسابقة، بركلات الترجيح بنتيجة 5 – 3، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

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ويسعي الأحمر البحريني وكله أمل في تحقيق أول لقب خليجي له، حيث لم يسبق له وأن فاز بكأس الخليج، ويريد أن يتوج بها ويواصل أدائه المميز.

وفى المقابل يريد الأخضر السعودي تأكيد تربعه على عرش كرة القدم الخليجية، وتحقيق اللقب الخامس له، لاسيما وأنه أطاح ببطل آسيا منتخب قطر على أرضه ووسط جماهيره في نصف النهائي.

القنوات الناقلة..

تنقل مباراة منتخب السعودية والبحرين في نهائي كأس الخليج العربي “خليجي 24″، عبر قنوات بي إن سبورتس إتش دي ويعلق على المباراة المعلق الرياضي يوسف سيف.

وتنقل على قناة الكأس 1 إتش دي.

ويقدم مكتب الخليج 365 بث مباشر للمباراة النهائية لحظة بلحظة.