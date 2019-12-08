تكرار سيناريو الترجي والوداد في الملاعب الألمانية والمحكمة ترفض الإعادة!

تكرر سيناريو مباراة الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 على الملعب الأولمبي برادس، في الملاعب الألمانية هذا الأسبوع عندما رفضت المحكمة الرياضية التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم دعوى مُقدمة من نادي “وين فيسبادن” لإعادة المباراة التي تعطلت خلالها تقنية الفيديو المساعد VAR، وخسرها الفريق بهدف دون رد أمام المتذيل “دينامو دريسدن” ضمن الجولة الـ 13.

نادي وين فيسبادن رفض التصعيد إلى المحكمة الرياضية الدولية كما فعل نادي الوداد البيضاوي المغربي في نهاية الموسم الماضي، حين طالب المحكمة الدولية “تاس” بسحب لقب دوري أبطال أفريقيا من الترجي والحصول عليه دون خوض مباراة إعادة، بعدما استند في شكواه على عدم توفر الأمن في ملعب المباراة.

لكن المحكمة الرياضية اعتبرته منسحبًا لرفض لاعبي الوداد استكمال المباراة بدءًا من الدقيقة 62 بسبب إلغاء هدف وليد الكرتي بداعي التسلل وعدم لجوء الحكم “بكاري جاساما” إلى تقنية الفيديو المساعد “VAR” للتأكد من صحة الهدف، بعدما أكد لهم بأنها معطلة.

وكما رفضت الجهات التنظيمية والمسؤولة في كرة القدم الأفريقية “كاف” خلال شهر أغسطس إعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي والوداد، رفضت كذلك الجهات التنظيمية الرياضية في ألمانيا، محاولة نادي وين فيسبادن لإعادة مباراته أمام دينامو دريسدن، والتي لعبت في منافسات الدوري الألماني الدرجة الثانية يوم 8 نوفمبر 2019 الماضي، وأدارها الحكم الألماني الشاب “مارتن بيترسن” (34 عامًا).

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وقضت المحكمة الرياضية التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم في أول قضية من نوعها في ألمانيا بأن المباراة ستحتسب نتيجتها دون تغيير، وأشارت المحكمة إلى أنه لا يمكن التحقق من وجود خطأ من قبل الحكم أو تقنية (فار).

وقال القاضي «هانس إي لورينز» عند إصداره للقرار هذا الأسبوع “وجود تقنية الفيديو المساعد (VAR) أمر هام، ولكن يجب ألا يؤدي إلى إلغاء نتائج المباريات”.

وشدد هانس إي لورينز حسب ما تناولته وكالة الأنباء الألمانية على أنه يجب جعل عمل تقنية الفيديو المساعد (فار) في ملاعب كرة القدم أكثر عدلًا وليس عاملًا لزعزعة استقرار اللعبة – على حد قوله-.