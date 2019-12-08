ميسي يحتفل بالكرة الذهبية السادسة بهاتريك في ريال مايوركا

تغلب برشلونة على ضيفه ريال مايوركا بخمسة أهداف لهدفين في إطار مباريات الجولة ال16 من الدوري الإسباني، مساء يوم السبت 7-12-2019، من بينهم ثلاثة أهداف “هاتريك” للأسطورة ليونيل ميسي، الفائز نهاية الأسبوع الماضي بجائزة “بالون دور” لأفضل لاعب في العالم لعام 2019 للمرة السادسة في مسيرته من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

افتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء الذي استضافه ملعب كامب نو، وسجل الهدف الفرنسي “أنطوان جريزمان” من صناعة الحارس الألماني “تير شتيجن” الذي أرسل كرة طويلة نحو جريزمان في هجمة مضادة لينفرد بفضلها قبل أن يرفع الكرة من فوق حارس المرمى.

وأراد جريزمان الاحتفال بليونيل ميسي في هذه الليلة الخاصة وأهداه تمريرة على حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 17، مهدها الأرجنتيني لنفسه ثم صوبة مقوسة رائعة ذهبت على أقصى يمين حارس المرمى الذي فوجيء بالتسديدة مثله مثل الـ80 ألف متفرج الذين حضروا لمشاهدة عرض ميسي للكرة الذهبية السادسة قبل بدء اللقاء.

وواجه برشلونة بعض المقاومة من ريال مايوركا في هذه المباراة حين سجل لاعبه “بوديمير” هدف تقليص الفارق في الدقيقة 35 بصناعة اللاعب سيفيا.

ووضع بوديمير الكرة بطريقة فنية مذهلة من فوق تير شتيجن بعد حصوله على التمريرة البينية من سيفيا في العمق الدفاعي للبرسا، ليعيد فريقه إلى أجواء اللقاء.

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لكن ميسي رفض انتهاء الشوط الأول بنتيجة 1/2، وعمل على إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 41، من تسديدة مقوسة أخرى أطلقها من على قوس منطقة جزاء مايوركا لتعانق الزاوية اليمنى للمرمى.

وضاعف لويس سواريز من جراح ريال مايوركا بهدف عالمي يُدرس في كتب كرة القدم عندما ضرب الكرة بكعب القدم اليمنى وظهره إلى المرمى بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من إيفان راكيتيتش، لتذهب التسديدة بشكل غريب من فوق يد حارس مايوركا في الدقيقة 43.

وبعد انتصاف الوقت الأصلي للقاء بـ 4 دقائق، سجل بوديمير الهدف الثاني لريال مايوركا بفضل كرة عرضية من الرواق الأيمن أرسلها جاميز على رأسه بالمقاس.

وعاد ليونيل ميسي قبل انتهاء المباراة بسبع دقائق ليَدون الهدف الخامس لبرشلونة وهدفه الثالث في المباراة بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمهيد مثالي للكرة من لويس سواريز في الدقيقة 83.

وهكذا استعاد برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة بفارق الأهداف فقط عن ريال مدريد قبل مباراة الكلاسيكو المرتقبة الأسبوع المقبل، والمؤجلة منذ نهاية شهر أكتوبر الماضي لأسباب أمنية.