اخبار الرياضه

أهداف هاري كين اليوم في الدوري الانجليزي أمام بيرنلي

0 نشر
محمود ماهر 0 تبليغ

Advertisements

عاد اسم هاري كين للظهور على لائحة هدافي الممتاز بفضل تسجيلها لهدفين من أصل خمسة أهداف لفريقه في شباك بيرنلي يوم السبت 7-12-2019، ضمن مباريات الجولة الـ16 من البريميرليج.

ورفع هاري كين رصيد أهدافه لـ 9 في المركز الخامس بجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2020/2019، وهو نفس رصيد أهداف نجم “ساديو ماني” والهداف التاريخي لمانشستر سيتي “سيرخيو أوجيرو”.

ويتصدر الإنجليزي جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي اللائحة برصيد 14 هدفًا بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب منافسيه “تامي أبراهام” الثاني، وأربعة أهداف عن ماركوس راشفورد الثالث، والذي سجل أمام مانشستر سيتي في ديربي مانشستر ليلة السبت.

وجاء الهدف الأول بعد 4 دقائق من بداية اللقاء بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لهاري كين، بعد تمريرة من ديلي آلي، وأضاف بعدها فريق مورينيو هدفين حملا توقيع لوكاس مورا وسون هيونج مين في الدقيقتين 9 و32.

Advertisements

وبعد أقل من 10 دقائق من صافرة انطلاق الشوط الثاني أضاف هاري كين الهدف الثاني له والرابع لفريقه، بتسديدة رائعة وسط حراسة 3 من مدافعي بيرنلي!.

ورغم تسجيله لثنائية وصناعته للهدف الخامس الذي سجله موسى سيسوكو، قال هاري كين لقناة سكاي سبورتس “سون هو مَن خطف الأضواء في المباراة بعد تسجيله لهدف لا يُصدق من هجمة مرتدة رائعة، كل ما كان يريده هو العمل الجاد من أجل الفريق، هو لاعب رائع يتمتع بجودة عالية ويعمل من أجلنا”.

أهداف مباراة توتنهام وبيرنلي

من قناة توتنهام الرسمية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أهداف هاري كين اليوم في الدوري الانجليزي أمام بيرنلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا