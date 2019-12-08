أهداف هاري كين اليوم في الدوري الانجليزي أمام بيرنلي

عاد اسم هاري كين للظهور على لائحة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بفضل تسجيلها لهدفين من أصل خمسة أهداف لفريقه في شباك بيرنلي يوم السبت 7-12-2019، ضمن مباريات الجولة الـ16 من البريميرليج.

ورفع هاري كين رصيد أهدافه لـ 9 في المركز الخامس بجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2020/2019، وهو نفس رصيد أهداف نجم ليفربول “ساديو ماني” والهداف التاريخي لمانشستر سيتي “سيرخيو أوجيرو”.

ويتصدر الإنجليزي جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي اللائحة برصيد 14 هدفًا بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب منافسيه “تامي أبراهام” الثاني، وأربعة أهداف عن ماركوس راشفورد الثالث، والذي سجل أمام مانشستر سيتي في ديربي مانشستر ليلة السبت.

وجاء الهدف الأول بعد 4 دقائق من بداية اللقاء بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لهاري كين، بعد تمريرة من ديلي آلي، وأضاف بعدها فريق مورينيو هدفين حملا توقيع لوكاس مورا وسون هيونج مين في الدقيقتين 9 و32.

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وبعد أقل من 10 دقائق من صافرة انطلاق الشوط الثاني أضاف هاري كين الهدف الثاني له والرابع لفريقه، بتسديدة رائعة وسط حراسة 3 من مدافعي بيرنلي!.

ورغم تسجيله لثنائية وصناعته للهدف الخامس الذي سجله موسى سيسوكو، قال هاري كين لقناة سكاي سبورتس “سون هو مَن خطف الأضواء في المباراة بعد تسجيله لهدف لا يُصدق من هجمة مرتدة رائعة، كل ما كان يريده هو العمل الجاد من أجل الفريق، هو لاعب رائع يتمتع بجودة عالية ويعمل من أجلنا”.

أهداف مباراة توتنهام وبيرنلي

من قناة توتنهام الرسمية