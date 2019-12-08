رياضة | التشكيل المتوقع للسعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع للسعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ملعب خليفة الدوري، لمتابعة المباراة الحاسمة بين المنتخب السعوديي ونظيره البحريني، مساء اليوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019، في نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" المقام في قطر.



ومن المقرر أن تقام مباراة السعودية ضد البحرين، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي والبحرين والعراق، والساعة الخامسة بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd1، التابعة لشبكة bein sports؛ وقناة الكأس، وقناة عمان سبورت، وقناة الكويت سبورت، المالكين لحقوق البث الحصري لمباريات كأس الخليج العربي "خليجي 24".

ويعلق على مباراة السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج، المعلق الرياضي؛ يوسف سيف.

التشكيل المتوقع للسعودية في مواجهة البحرين:- Advertisements من المتوقع أن يدفع الفرنسي هيرفي رينارد بفواز القرني، في حراسة المرمى، وأمامه ياسر الشهراني، وزياد الصحفي، ومحمد الخبراني، وسعود عبد الحميد، وسيضع سلمان الفرج، ومحمد كنو، وعبد الله عطيف، في قلب الميدان، فيما سيقود هجوم المنتخب السعودي، سالم الدوسري، وعبد الله الحمدان، وهتان باهبري.