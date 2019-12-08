رياضة | مفاجأة.. صفقة الـ "30 مليون" تقترب من الرحيل عن الأهلي في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. صفقة الـ "30 مليون" تقترب من الرحيل عن الأهلي في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن الأيام القادمة ستشهد تضحية بياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، على سبيل الإعارة أو البيع وذلك بسبب غضب اللاعب من حالة التجميد التي يعاني منها على دكة البدلاء في ملعب مختار التتش، وعدم إقتناع السويسري فايلر مدرب الفريق بقدراته.

وأنضم ياسر إبراهيم للأهلي في منتصف الموسم الماضي، قادما من نادي سموحة، في صفقة قدرت بنحو 30 مليون جنيه، لم يحصل على اهتمام السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الحالي للفريق الأحمر، والذي تولى المسئولية في مطلع سبتمبر الماضي.

وعلى الرغم من أن الأهلي يعاني من نقص شديد في مركز المدافع إلا أن ياسر إبراهيم ليس المدافع المفضل بالنسبة للمدرب السويسري، وهو ما وضح في المباريات الماضية التي تم استبعاده فيها.

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وأبلغ المدير الفني السويسري أبلغ جهازه المعاون أنه لا يفضل طريقة لعب ياسر إبراهيم والتي تعتمد على تشتيت الكرات من أمام منطقة الجزاء، بدلا من استخلاص الكرة وبدء الهجمة مثلما يفعل محمود متولي ورامي ربيعة وأيمن أشرف، ويرحب بإعارة اللاعب في الشتاء المقبل، حتى يحصل على فرصة المشاركة بشكل أكبر، ويصحح من وضعيته الحالية ويطور من مستواه.

ومن المقرر أن تناقش لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح، مع المدرب السويسري في الجلسة المقبلة،فكرة إعارة اللاعب من عدمها خصوصا وأن هناك اندهاش من عدم الاعتماد على اللاعب الذي كلف خزينة النادي نحو 30 مليون جنيه.

يذكر أن مدافع سموحة والزمالك السابق لم يشارك مع الأهلي هذا الموسم إلا في مباراتين فقط، منذ تولي فايلر المسئولية، واحدة في الدوري وأخرى في دوري الأبطال.