رياضة | موقف سلمان الفرج من المشاركة مع السعودية ضد البحرين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقف سلمان الفرج من المشاركة مع السعودية ضد البحرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية سعودية أمس عن موقف سلمان الفرج لاعب وسط المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، من المشاركة ضد منتخب البحرين، في نهائي كأس الخليج العربي 24.

وغاب الفرج، عن مباراة قطر في نصف النهائي والتي انتهت لصالح الأخصر، بسبب شعوره بآلام في العضلة الخلفية للفخذ، حتى فضل الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، إراحته لعدم تفاقم الإصابة. Advertisements

وشارك الفرج، في تدريبات المنتخب السعودي، مساء أمس بصورة طبيعية ليعلن تعافيه من الإصابة وجاهزيته لمواجهة منتخب البحرين في المباراة النهائية.

ويستعد المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، لمواجهة البحرين، على ملعب عبدالله بن خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً مكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.