رياضة | بعد خسارة الديربي .. جوارديولا يسجل أسوأ بداياته في تاريخه .. ومانشستر سيتي يخسر الدوري لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد خسارة الديربي .. جوارديولا يسجل أسوأ بداياته في تاريخه .. ومانشستر سيتي يخسر الدوري لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصلت معاناة فريق مانشستر سيتي هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، بالخسارة أمام ضيفه مانشستر يونايتد في ديربي مدينة مانشستر، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدها ملعب الإتحاد.



أهداف المباراة وإنتهت المباراة بفوز اليونايتد بهدفين مقابل هدف، حيث إفتتح ماركوس راشفورد أهداف المباراة لليونايتد، وأضاف أنتوني مارسيال الهدف الثاني، قبل أن يسجل نيكولاس أوتاميندي هدف السيتي الوحيد.

معاناة جوارديولا وتوجت تلك الهزيمة موسم جوارديولا الصعب رفقة الفريق السماوي، والذي شيئاً فشيئاً، تتقلص فرص الحفاظ على لقبه هذا الموسم، في ظل الإنطلاقة النارية للمتصدر ليفربول هذا الموسم، وبالتأكيد سيصوب بيب إهتمامه نحو بطولة دوري الأبطال، الذي ستمثل تحدياً خاصاً له.

وربما ستزداد التكهنات بعد تلك الهزيمة حول مدى إستمرار جوارديولا في ملعب الإتحاد، حيث ستربط الإدارة بقاؤه بالحصول على دوري الأبطال.

الإنطلاقة الأسوأ بعد توقف رصيد السيتي عند النقطة 32 من أصل 48 نقطة ممكنة بعد الجولة 16، يكون بذلك قد بصم بيب على أسوأ إنطلاقه له على الإطلاق في مسيرته التدريبية التي بدأت عام 2008 مع برشلونة، مروراً ببايرن ميونخ الألماني وإنتهاء بمانشستر سيتي، رقم يبين كارثية موسم جوارديولا على كافة الأصعدة. Advertisements

تبخر أحلام الحصول على البرميرليج يتأخر مانشستر سيتي الآن بفارق 14 نقطة عن المتصدر ليفربول، وبحسب شبكة أوبتا الإحصائية، لم يستطع أي فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز من الحصول على اللقب بعد تأخره بهذا العدد من النقاط، إحصائية قد تكون نذير شؤم لمشجعي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

أين كان لاعبو السيتي في أول نصف ساعة ؟ تلقى السيتي هدفين مباغتين في أول نصف ساعة من المباراة، في ظاهرة لم تتكرر منذ مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي بملعب أنفيلد عام 2015.

أرقام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم خاض الفريق 16 مباراة، فاز في 10 مباريات، وتعادل في مبارتين وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 44 هدفاً، فيما تلقت شباكه 19 هدفاً.