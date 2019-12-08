رياضة | قبل ساعات من النهائي.. تعرف على مشوار السعودية والبحرين في خليجي 24

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل ساعات من النهائي.. تعرف على مشوار السعودية والبحرين في خليجي 24 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق كرة القدم المباراة الحاسمة التي تجمع بين المنتخب السعوديي ونظيره البحريني، مساء اليوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019، على ملعب خليفة الدولي في نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" المقام في قطر.



وتأهل المنتخب السعودي عن المجموعة الثانية؛ بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة، برصيد 6 نقاط، فيما تأهل منتخب البحرين صاحب المركز الثاني من نفس المجموعة برصيد 4 نقاط.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مشوار منتخبي السعودية والبحرين في كأس الخليج العربي 2019 - 2020:- مشوار المنتخب السعودي:- Advertisements مر المنتخب السعودي بلحظات في غاية الصعوبة منذ بداية مشواره في البطولة، حينما تلقى هزيمة قاسية أمام المنتخب الكويتي الكويتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسرعان ما أعاد الأخضر هيبته بتحقيق انتصارين متتاليين على منتخب البحرين وعمان، ثم حقق فوزا ثمينا على المنتخب القطري، بهدف نظيف، في الدور نصف النهائي، ليضرب موعد مع المنتخب البحريني في نهائي كأس الخليج العربي.

مشوار المنتخب البحريني:- وعلى الجانب الأخر كان صعود البحرين في غاية الصعوبة والإثارة، حيث تأهل المنتخب البحريني إلى الدور نصف النهائي من كأس الخليج بعدما تصدر المجموعات الثانية برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف فقط عن المنتخب العماني، قبل أن يحقق فوزا صعبا، على منتخب العراق بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بهدفين لمثلهم، ليتأهل إلى نهائي البطولة.

ومن المقرر أن تقام مباراة السعودية ضد البحرين، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي والبحرين والعراق، والساعة الخامسة بتوقيت جرينتش.