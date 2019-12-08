رياضة | ريال مدريد يحسم أول صفقاته في الصيف المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحسم أول صفقاته في الصيف المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ريال مدريد الإسباني حسم صفقة دوني فان دي بيك نجم آياكس أمستردام.

وذكرت صحيفة تيليجراف البريطانية أن فان دي بيك ارتبط انتقاله إلى النادي الملكي منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث يسعى ريال مدريد لتدعيم مركز خط الوسط.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن فان دي بيك سيصبح لاعبًا لريال مدريد ابتداءً من 1 يوليو 2020 بنهاية الموسم الحالي.



وألمحت الصحيفة البريطانية أنه لا أحد من الأطراف الثلاثة يريد تأكيد الصفقة في الوقت الحالي من الموسم لكن الإعلان الرسمي هو مجرد مسألة وقت.

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وأفادت تقارير صحفية إنجليزية مطلع الشهر الجاري بأن ريال مدريد الإسباني يقترب من التعاقد مع الهولندى دونى فان دى بيك نجم آياكس أمستردام الهولندي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وكشفت صحيفة تيليجراف الإنجليزية أن ريال مدريد أبدى استعداده دفع 55 مليون يورو لضم دي بيك وهو السعر المحدد من إدارة آياكس لرحيل اللاعب.



وأكدت الصحيفة الإنجليزية أن نجم الوسط الهولندي رفض عرضا مؤخرًا للإنضمام إلى توتنهام مفضلا الإنضمام إلى النادى الملكي.



وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن ريال مدريد حاول التعاقد مع فان دي بيك فى الصيف الماضي ولكن المفاوضات توقفت بين الناديين بسبب الاختلاف حول المقابل المادي للصفقة.