رياضة | موعد مباراة ليستر سيتي وأستون فيلا اليوم| مشاهدة مباراة ليستر سيتي وأستون فيلا بث مباشر

بينما ستكون تشكيلة ليستر سيتي حسب التوقعات كما يلي.

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل خط الدفاع: ريكاردو بيريرا – جوني إيفانز – سالجار سونسيو – بين تشيلويل خط الوسط: جيمس ماديسون – ويلفريد نديدي – يوري تليمانس خط الهجوم: أيوزي بيريز – جيمي فاردي – هارفي بارنز.

موعد مباراة ليستر سيتي ضد أستون فيلا والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة من مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قناة beIN Sports بتعليق خالد الحدي.