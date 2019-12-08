رياضة | موعد مباراة ليستر سيتي وأستون فيلا اليوم| مشاهدة مباراة ليستر سيتي وأستون فيلا بث مباشر

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ترتيب ليستر سيتي وأستون فيلا
قبل مباراة الجولة 16 يحتل ليستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، بفارق 11 نقطة خلف المتصدر ليفربول، بينما يقبع أستون فيلا في المركز الثامن عشر برصيد 15 نقطة.
التشكيل المتوقع للفريقين
ومن المتوقع أن يدفع المدرب دين سميث بالأسماء التالية: حراسة المرمى: توم هيتون خط الدفاع: مات تارجيت – تايرون مينجز – إيزري كونسا – فريدريك جويلبيرت خط الوسط: دوجلاس لويز – مارفيليوس نكامبا – جون ماكجين خط الهجوم: جاك جيرليش – ويسلي – محمود حسن تريزيجيه.
حراسة المرمى: كاسبر شمايكل خط الدفاع: ريكاردو بيريرا – جوني إيفانز – سالجار سونسيو – بين تشيلويل خط الوسط: جيمس ماديسون – ويلفريد نديدي – يوري تليمانس خط الهجوم: أيوزي بيريز – جيمي فاردي – هارفي بارنز.
موعد مباراة ليستر سيتي ضد أستون فيلا والقنوات الناقلة
تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة من مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قناة beIN Sports بتعليق خالد الحدي.