رياضة | نهائي كأس الخليج العربي.. سجل المنتخبات الفائزة باللقب عبر التاريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نهائي كأس الخليج العربي.. سجل المنتخبات الفائزة باللقب عبر التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب العاصمة القطرية "الدوحة" مساء اليوم الأحد الموافق 8 ديسمبر، لمتابعة مباراة نهائي كأس الخليج العربي (خليجي 24)، والتي ستجمع بين منتخبي السعودية والبحرين على أرضية ستاد عبد الله بن خليفه - "الدحيل".

موعد مباراة نهائي كأس الخليج العربي بين السعودية والبحرين: تقام مباراة نهائي كأس الخليج العربي (خليجي 24) بين السعودية والبحرين اليوم الأحد 8 / 12 / 2019 على ستاد الدحيل في تمام الساعة 6:00 مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، و7:00 مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة، و8:00 مساءًا بتوقيت أبوظبي، و4 مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وستذاع المباراة عبر عدة قنوات هي:

• OMAN SPORTS HD - أحمد الكعبي

• Kuwait TV Sport - ابراهيم الهشال

• Alkass One HD - خليل البلوشي

• Alkass Two HD - أحمد الطيب

• beIN Sports HD - يوسف سيف

مشوار السعودية والبحرين حتي الوصول لنهائي (خليجي 24): Advertisements تواجد المنتخبين السعودي والبحريني ضمن المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج، واستطاع منتخب السعودية تصدر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من (فوزين وخسارة)، بينما احتل منتخب البحرين المركز الثاني بالمجموعة برصيد 4 نقاط من (فوز وخسارة وتعادل).

وفي الدور نصف النهائي تقابل منتخب السعودية مع منتخب قطر وتغلب عليه بنتيجة بهدف دون مقابل، بينما تغلب منتخب البحرين على نظيره منتخب العراق بنتيجة 5 – 3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.

سجل المنتخبات الفائزة بكأس الخليج العربي عبر التاريخ: نجحت 6 منتخبات فقط في التتويج بكأس الخليج العربي منذ النسخة الأولي للبطولة والتي أقيمت بالبحرين وتوج منتخب الكويت بلقبها، وجاء سجل المتوجين بلقب البطولة عبر التاريخ كالتالي:

1- الكويت – 10 ألقاب (1970، 1972، 1974، 1976، 1982، 1986، 1990، 1996، 1998، 2010)

2- السعودية – 3 ألقاب (1994، 2002، 2003)

3- قطر – 3 ألقاب (1992، 2004، 2014)

4- العراق – 3 ألقاب ( (1979، 1984، 1988)

5- الإمارات – لقبين (2007، 2013)

6- عمان – لقبين (2009، 2017)