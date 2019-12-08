رياضة | موعد مباراة نهائي خليجي 24 اليوم| ميعاد مباراة السعودية والبحرين 8/12/2019| مشاهدة مباراة السعودية بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة نهائي خليجي 24 اليوم| ميعاد مباراة السعودية والبحرين 8/12/2019| مشاهدة مباراة السعودية بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتضن ستاد عبد الله بن خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة، المباراة النهائية للنسخة 24 من بطولة كأس الخليج العربي، والتي ستجمع بين منتخب السعودية، ونظيره منتخب البحرين مساء اليوم الأحد الموافق الثامن من شهر ديسمبر الجاري.

طريق السعودية والبحرين حتي الوصول لنهائي كأس الخليج العربي: استهل منتخب السعودية مشواره في بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 24) بالخسارة أمام منتخب الكويت بنتيجة 3-1، بينما فاز علي البحرين 2-0 في مباراة الجولة الثانية بمرحلة المجموعات، ثم تغلب على منتخب عمان 3-1 في الجولة الثالثة، ليتأهل للدور نصف النهائي، وتقابل مع منتخب قطر وتغلب عليه 1-0.

أما منتخب البحرين بدأ مشواره في البطولة بالتعادل السلبي مع منتخب عمان، ثم خسر أمام السعودية بنتيجة 2-0، قبل أن يتغلب في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات على منتخب الكويت بنتيجة 4-2، وتأهل لملاقاة منتخب العراق في الدور نصف النهائي، وتغلب عليه بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح. Advertisements

موعد مباراة نهائي كأس الخليج العربي بين السعودية والبحرين: تنطلق أحداث المواجهة المثيرة بين السعودية والبحرين اليوم الأحد 8 – 12 – 2019 في نهائي كأس الخليج العربي، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساءًا بتوقيت أبوظبي، والرابعة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وستقام المباراة على ستاد عبد الله بن خليفة الخاص بنادي "الدحيل" بعدما قررت اللجنة المنظمة نقل المباراة من ملعب "خليفة الدولي".