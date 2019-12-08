شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مدوية فى عقد «هالاند» تُشعل الصراع بين كبار أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «بيلد» الألمانية أن عقد النرويجى إيرلينج هالاند، لاعب ريد بول سالزبورج النمساوى، يتضمن شرطا جزائيا يتيح له إمكانية الرحيل عن فريقه خلال الفترة المقبلة.

وقالت الصحيفة إن اللاعب، الذى سجل 27 هدفًا فى 20 مباراة هذا الموسم، يمتلك شرطا جزائيا فى عقده يُقدر بقيمة 17 مليون جنيه استرلينى فقط (20 مليون يورو)، مما يتيح الفرصة أمام الأندية التى ترغب فى الحصول على خدماته.

كانت إدارة النادى النمساوى قد طلبت فى وقت سابق الحصول على 60 مليون يورو على الأقل مقابل الاستغناء عن خدمات اللاعب النرويجى. وأشارت «بيلد» إلى أن الصراع على ضم خدمات هالاند فى الميركاتو الشتوى قد يكون بين برشلونة ودورتموند.

وجذب، البالغ من العمر 19 عامًا، كبار أندية أوروبا بعد المستوى اللافت للانتباه الذى ظهر عليه خلال بطولة دورى أبطال أوروبا.

وتسعى أندية عدة للتعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الشتوى المقبل، على رأسها مانشستر يونايتد الإنجليزى، وبوروسيا دورتموند الألمانى، وبرشلونة الإسبانى.

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وسيقود هالاند فريقه أمام ليفربول الإنجليزى فى مباراة الجولة السادسة والحاسمة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أوروبا بعد غد.

على جانب آخر، كشف الأسطورة البرازيلية ريفالدو، لاعب برشلونة الإسبانى السابق، أن الأرجنتينى ليونيل ميسى، قائد الفريق الكتالونى الحالى، لن يعتزل كرة القدم فى المستقبل القريب، ولكنه قد يقرر الرحيل عن البارسا لخوض تجربة جديدة فى مكانٍ آخر.

وينتهى عقد ميسى، صاحب الـ32 عاماً، مع فريقه برشلونة صيف عام 2021، ولكن من المقرر تجديد عقده قبل انتهاء هذا الموسم.

وقال ريفالدو: «إذا كان ميسى يشعر بالأهمية داخل النادى، واستمر فى الفوز بالألقاب، فلن يغادر أو يعلن اعتزاله فى وقتٍ قريب، ولكن إذا حدث العكس، وبدأ يشعر بأنه لا يستطيع مواكبة المواهب الشابة فى الفريق، فقد يفكر فى الرحيل».

وتابع: «إذا شعر بأنه أصبح فرداً عادياً داخل الفريق، وليس النجم الرئيسى، فسيكون عليه التفكير فى الرحيل، وخوض تجربة جديدة».

وأنهى تصريحاته قائلاً: «ميسى لايزال يرغب فى الفوز بكوبا أمريكا وكأس العالم، لذلك سيكون عليه اللعب فى أعلى المستويات حتى موعد منافسات المونديال، لذلك فالوقت مازال مبكراً على اعتزاله».