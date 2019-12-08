شكرا لقرائتكم خبر عن الأرقام تكشف معاناة ريال مدريد هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جاءت أنباء غياب البلجيكى إيدن هازارد عن «الكلاسيكو» لتعزز أزمة ريال مدريد والإصابات، التى طالت 16 لاعبا فى النادى، قبل أن نصل لمنتصف الموسم.

ووفقا لصحيفة «ماركا»، وصل عدد الإصابات فى النادى «الملكى» إلى 29 إصابة منذ انطلاق الموسم، تعرض لها 16 لاعبا فى النادى، بعضهم لمرات عدة.

ويعتبر النادى «الملكى» الأسوأ حظا من ناحية الإصابات، بين كبرى فرق إسبانيا، حيث لم يتعرض لاعبو منافسيه برشلونة وأتلتيكو مدريد لهذا الكم الهائل من الإصابات.

وتعرض 23 لاعبا فى ريال مدريد إلى 50 إصابة الموسم الماضى، ولكن بالمعدل الحالى قد يتجاوز النادى هذا الرقم عند نهاية الموسم الحالى.

وعلى رأس قائمة المصابين، يأتى النجم البلجيكى إيدن هازارد، الذى يعانى من «كسر غير مكتمل» على مستوى كاحله الأيمن، وسيغيب على الأرجح عن «الكلاسيكو» المنتظر ضد برشلونة فى الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وأشارت الأرقام إلى أن النجمين، البرازيلى مارسيلو والكولومبى خاميس رودريجيز، من نالا النصيب الأكبر، حيث تعرض كل منهما لأربع إصابات حتى الآن منذ انطلاق الموسم.

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ويعتبر النجم الإسبانى الشاب ماركو أسينسيو صاحب الإصابة الأكثر خطورة، إذ تعرض لتمزق فى الرباط الصليبى مع انطلاق الموسم، مما سيبعده لأكثر من 8 أشهر عن الملاعب.

كما تعرض الويلزى جاريث بيل لإصابتين ابتعد على أثرهما 39 يوما عن الملاعب، بينما أبعدت 3 إصابات الكرواتى لوكا مودريتش عن الملاعب لمدة 47 يوما.

ومن اللاعبين «المحظوظين» الذين لم يتعرضوا لأى إصابة هذا الموسم، هداف الفريق كريم بنزيمة، الذى يخوض موسما لافتا من الناحية التهديفية.

كما لم يتعرض للإصابة حتى الآن عدد من المدافعين، أبرزهم القائد سيرجيو راموس، ورفيقه فى خط الدفاع، الفرنسى رافاييل فاران.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية عن اقتراب ريال مدريد الإسبانى من التعاقد مع لاعب وسط أياكس الهولندى، دونى فان دى بيك، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقا لصحيفة «تيليجراف» الإنجليزية، فإن ريال مدريد أبدى استعداده لدفع 55 مليون يورو، لضم دى بيك، وهو السعر المحدد من إدارة أياكس، لرحيل اللاعب.

أضافت الصحيفة أن لاعب الوسط الهولندى رفض عرضا مؤخرا، للانضمام لصفوف توتنهام، مفضلًا الانضمام إلى النادى الملكى.