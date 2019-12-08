شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب: الرئيس قالي «طوكيو يا شوقي» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الكابتن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، إن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي للفريق تكريم من الشعب كله للمنتخب.

وأضاف غريب، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، السبت: «الرئيس أما سلم عليا قالي طوكيو يا شوقي.. وأنا بهنيكم بنفسي وباسم الشعل»، موضحا أن الرئيس متابع جيد للفريق.

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وأوضح غريب: "عندنا حلم كبير هشنتغل عشانه.. عايزين نحط الكرة المصرية على تراك عالمي.. واحنا دولة كبيرة وفرت لنا حاجات كتيرة.. وسنجتهد لتحقيق طموح الشعب المصري».

كان الرئيس السيسي قد استقبل السبت المنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم الحاصل على بطولة الأمم الأفريقية للشباب والمتأهل لأولمبياد طوكيو، ومنحهم وسام الرياضة.