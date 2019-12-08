شكرا لقرائتكم خبر عن جوشوا يثأر من رويز ويستعيد لقبه العالمي في نزال الدرعية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استعاد ملاكم الوزن الثقيل البريطاني أنطوني جوشوا لقبه العالمي، بعد فوزه على منافسه الأمريكي من أصل مكسيكي اندي رويز بالنقاط، وذلك خلال المباراة التي أقيمت مساء السبت في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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ونجح جوشوا في استعادة ألقاب الجمعية العالمية، المنظمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة، والتي تنازل عنها في يونيو الماضي في نيويورك بخسارته أمام رويز بالضربة القاضية خلال الجولة السابعة.

وقدم جوشوا مباراة مميزة تفوق فيها بعدد النقاط 118-110 من قبل حكمَين اثنين و119-109 من قبل الحكم الثالث، ليحسم المباراة لصالحه.

كما شهدت المباراة حضورا جماهيريا واسعا في حلبة تتسع لـ15 ألف مشجع، تم بناؤها لاستضافة هذا الحدث التاريخي في الدرعية التي تضم حي الطريف التاريخي، الموقع المدرج على قائمة التراث العالمي لليونيسكو.