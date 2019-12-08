فوزك طرب يا عميد

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

اختتمت مساء أمس (السبت) لقاءات دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين بتأهل فرق الاتحاد والهلال وأبها بفوزهم على الصفا والجبلين والعربي على التوالي معلنين انضمامهم للفرق المتأهلة لدور الستة عشر للبطولة.

فعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، قلب الاتحاد تأخره بهدف أمام الصفا لفوز قوي برباعية، تقدم الصفا أولاً عن طريق أحمد آل فريد من كرة ثابتة، ورد المهاجم الصربي ألكسندر بيروفيتش بهدف التعادل من لعبة خلفية، وأضاف المدافع الاتحادي مروان دا كوستا الهدف الثاني بكرة رأسية، ومن ثم وضع هداف الفريق رومارينهو بصمته التهديفية بتسجيله هدفين، وبذلك يصعد الاتحاد لدور الستة عشر ويستضيف نظيره الفتح.

وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، انتصر فريق الهلال على ضيفه الجبلين برباعية مقابل هدفين، وجاءت أهداف الهلال الأربعة عن طريق محمد الشلهوب، وعمر خربين، وأندريه كاريو، وكارلوس إدواردو، فيما أحرز هدفي الجبلين، كارلوس دي مورا، وحسان عقبي، وبذلك يواجه الهلال نظيره الفيصلي في المجمعة في دور الستة عشر من البطولة.

وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، تجاوز أبها ضيفه العربي بهدف دون مقابل جاء عن طريق اللاعب فانيفا ايما (د:79)، ليضرب أبها على ملعبه وبين جماهيره موعداً مع حامل اللقب فريق التعاون في دور الستة عشر.