شكرا لقرائتكم خبر عن رينارد والفرج: جئنا للفوز بـ«خليجي 24» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة) @NAEEMTAMIMALHAC

وصف مدرب المنتخب السعودي الفرنسي إيرفي رينارد، مواجهة نهائي كأس خليجي 24 بالصعبة على المنتخبين السعودي والبحريني.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي مع اللاعب سلمان الفرج الذي عقد أمس قبل المباراة النهائية: «منذ أن قدمنا إلى الدوحة، ذكرتُ لوسائل الإعلام أننا جئنا من أجل التتويج باللقب، وليس المشاركة فقط».

وشدد رينارد على وجوب لعب المباراة النهائية بتركيز عالٍ وجدية واحترام للمنافس الذي يمتلك لاعبين مميزين، مضيفا: «نعلم جيدا أن المواجهة ستكون مختلفة عن التي جمعتنا في دور المجموعات».

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وشدد الفرنسي على أن «نهائي أي بطولة لا يخضع لمعايير الترشيحات، ولا نلقي لها بالا، بل يجب أن نحترم منافسنا ونلعب بفخر، فلدينا لاعبون يريدون صناعة التاريخ وتحقيق إنجاز جديد لوطنهم».

ويؤكد رينارد على قوة علاقته باللاعبين بقوله: «نحن نعمل كأسرة واحدة، فأنا معهم منذ فترة ولدي شعور مذهل بما يقدمه اللاعبون».

بدوره، لم يجزم قائد الأخضر سلمان الفرج بجاهزيته للمباراة النهائية، وأعرب الفرج عن شعوره الإيجابي بالوصول للنهائي، قائلا: «الأهم أن نحصد اللقب، فهو الهدف الذي قدمنا من أجله»، مضيفا: «أداء لاعبي المنتخب في تصاعد إيجابي، وجاهزيتنا للنهائي على قدر أهمية المباراة، وبإذن الله نعود للوطن بالكأس الخليجية».