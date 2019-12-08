شكرا لقرائتكم خبر عن الحمدان: ننتظر الندية والإثارة في النهائي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999 أكد المدرب الوطني عبدالرحمن الحمدان بأن مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره البحريني في نهائي كأس الخليج ستكون مثيرة وقوية من الجانبين، متمنياً أن يكون اللاعبون في يومهم ليقدموا للوطن هذه البطولة، مشيراً إلى أن المستوى قد يكون أقل من المطلوب نتيجة ضغط المباريات، فالجميع يعرف بأن اللاعبين سيدخلون المباراة وهم تحت الإرهاق نتيجة ضغط المباريات، مؤكداً بأن الإصابات التي يمر بها منتخبنا قد تؤثر على مستوى الفريق فنياً، لكن المتابع لمباراتنا أمام منتخب قطر المتكامل في المباراة السابقة وتحقيق الفوز على أرض المستضيف يؤكد بأن منتخبنا الوطني قادر على الفوز على أي منتخب يلعب أمامه مهما كانت الغيابات، موضحا أن منتخب البحرين يعتمد على الجماعية ولهذا يجب على لاعبي الوسط تعطيل كل الهجمات ليختل التنظيم الذي يعتمد عليه مدرب المنتخب البحريني.

أكد المدرب الوطني عبدالرحمن الحمدان بأن مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره البحريني في نهائي كأس الخليج ستكون مثيرة وقوية من الجانبين، متمنياً أن يكون اللاعبون في يومهم ليقدموا للوطن هذه البطولة، مشيراً إلى أن المستوى قد يكون أقل من المطلوب نتيجة ضغط المباريات، فالجميع يعرف بأن اللاعبين سيدخلون المباراة وهم تحت الإرهاق نتيجة ضغط المباريات، مؤكداً بأن الإصابات التي يمر بها منتخبنا قد تؤثر على مستوى الفريق فنياً، لكن المتابع لمباراتنا أمام منتخب قطر المتكامل في المباراة السابقة وتحقيق الفوز على أرض المستضيف يؤكد بأن منتخبنا الوطني قادر على الفوز على أي منتخب يلعب أمامه مهما كانت الغيابات، موضحا أن منتخب البحرين يعتمد على الجماعية ولهذا يجب على لاعبي الوسط تعطيل كل الهجمات ليختل التنظيم الذي يعتمد عليه مدرب المنتخب البحريني.

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