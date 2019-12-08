شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائيات من مواجهات الأخضر والأحمر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

التقى المنتخبان السعودي والبحريني في مختلف المسابقات الخليجية والعربية والقارية في 35 مباراة، انتصر الأخضر في 19 مباراة، فيما استطاع الأحمر الانتصار فقط في 7 مباريات، بينما خرج المنتخبان متعادلين في 9 مباريات.

سجل منتخبنا خلال المواجهات السابقة 57 هدفاً في مرمى البحرين، بينما سجل الأحمر 31 هدفاً.

أكبر نتيجة حققها منتخبنا الوطني في مرمى البحرين الفوز عليه في 3 مناسبات بنتيجة 4-0، بينما أكبر نتيجة حققها الأحمر الفوز 4-1 في لقاء ودي دولي أقيم في أستراليا عام 2014، وحضرت النتيجة السلبية في مواجهتين فقط.

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يعتبر مهاجم منتخبنا الوطني السابق ماجد عبدالله «الهداف» السعودي في مرمى المنتخب البحريني، اذ استطاع خلال مشاركاته السابقة تسجيل 4 أهداف في مناسبات مختلفة، ويسعى نجوم الأخضر الحاليين لتسجيل أسمائهم في السجل التهديفي في مرمى الأحمر البحريني.

شارك 202 لاعب من المنتخب السعودي في تاريخ مواجهات المنتخبين السابقة البالغ عددها 35 مباراة، ويعتبر اللاعب السابق سعود كريري أكثر اللاعبين من حيث المشاركة في عدد المباريات، إذ شارك في 13 مباراة، بينما يعتبر أكثر اللاعبين مشاركة في أكثر الدقائق اللاعب السابق ياسر القحطاني، إذ شارك في 923 دقيقة، فيما يعتبر اللاعب عبدالفتاح عسيري أقل اللاعبين مشاركة، حيث لم يشارك سوى دقيقتين فقط.

قاد الأخضر فنياً في تاريخ مواجهات المنتخبين 26 مدرباً من مختلف الجنسيات العالمية، لكن يبقى المدرب الوطني ناصر الجوهر أكثر من قاد الأخضر أمام المنتخب البحريني، إذ قاده في 4 مواجهات سابقة، ويسعى المدرب الحالي للمنتخب السعودي (الفرنسي) رينارد لتحقيق الانتصار الثاني له في المسابقة ذاتها والفوز باللقب الخليجي للمرة الرابعة.