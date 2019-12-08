شكرا لقرائتكم خبر عن 4 صقور.. كلاكيت ثاني مرة في «الخليجية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة) @NAEEMTAMIMALHAC

في الوقت الذي يخوض 15 لاعبا من أفراد المنتخب السعودي كأس الخليج الأولى والنهائي الأول في مسيرتهم الرياضية ، فإن أربعة من قائمة منتخبنا الوطني الحالي المشارك في خليجي 24 سيشاركون في النهائي الثاني بعد خوضهم نهائي خليجي 22 في الرياض، الذي خسره الأخضر أمام قطر بهدفين مقابل هدف عام 2014.

وسيشارك سلمان الفرج ويحيى الشهري ونواف العابد وسالم الدوسري في النهائي الثاني خليجيا بعد أن كانوا ضمن قائمة خليجي 22 وأسهموا حينها في وصول المنتخب للنهائي الثالث في تاريخه.

فيما الرباعي محمد خبراني وهتان باهبري ومحمد كنو وسلطان الغنام ستكون المشاركة الثانية خليجيا لهم بعد تواجدهم في «خليجي 23» في الكويت قبل عامين فإنهم سيظهرون في النهائي الأول لهم عبر مسيرتهم الرياضية.

يشار إلى أن معظم تشكيلة الأخضر السعودي الحالي من الأسماء الشابة دون سن الثلاثين باستثناء القائد سلمان الفرج، ويبلغ معدل اللاعبين قرابة 25 عاما، ويعد فراس البريكان أصغر لاعب سعودي يخوض النهائي وهو في سن 19 عاما.