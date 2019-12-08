شكرا لقرائتكم خبر عن عطيف: سنعود بـ«الكأس» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)قال لاعب منتخبنا الوطني عبدالله عطيف إن مواجهة اليوم أمام منتخب البحرين لن تكون سهلة، ونعلم أننا واجهنا البحرين في دور المجموعات، ولكن المباراة النهائية تختلف تماماً عن أي مباراة أخرى.
وأشار عطيف إلى أنهم جاهزون لخوض النهائي، مطالباً الجماهير السعودية بالوقوف معهم وتشجيعهم لرفع الروح المعنوية العالية. وأكد: هدفنا تحقيق الكأس الخليجية والعودة بها للوطن.
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