شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة قوية بين الراجحي وبن سعيدان على رالي الشرقية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تعود منافسات بطولة السعودية تويوتا للراليات في نسختها الأولى إلى الراليات الصحراوية الطويلة والشاقة بعد سلسلة من جولات في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، في رالي الشرقية، الجولة الخامسة والأخيرة لموسم 2019.

وسيُقام الرالي بدءا من يوم الخميس وحتى يوم السبت القادم من شهر ديسمبر الجاري في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية، كما سيشهد الرالي حُضور مُراقبين من الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» بغية تقييمه من أجل ضمه مُستقبلا لعداد جولات كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة «باخا».

ومع اقتراب الموسم من نهايته تحتدم المعركة على اللقب، التي تنحسر بين المتسابق يزيد الراجحي الذي فاز بثلاث جولات (القصيم والعلا- نيوم والرياض) حتى الآن والمتسابق الآخر سعيد بن سعيدان الفائز برالي عسير.

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وكان الراجحي، قد عزز صدارته للترتيب العام للبطولة بعد رالي الرياض، الجولة الرابعة من بُطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية لموسم 2019، وذلك بتسجيله أسرع الأوقات في المرحلة الخاصة الثالثة - والأخيرة - للرالي، ومُنهيا الرالي إجمالا بتوقيت 4:01:56 ساعات.

ومن جانبه، يسعى ويطمح سعيد بن سعيدان للعودة ومواصلة مستوياته القوية التي شهدتها البطولة وكان فيها منافسا قويا للراجحي.

كما سيحِل السائق الإسباني كارلوس ساينز الأب ضيفا على البُطولة، إذ سيُشارك في الرالي في إطار تحضيراته النهائية للمُشاركة في رالي داكار الذي تستضيفه المملكة في الشهر القادم، وسيُساعده الملّاح الإسباني لوكاس كروز. وسطَّر ساينز العديد من الإنجازات في رياضة السيارات، منها فوزه ببُطولة العالم للراليات «دبليو آر سي» مرَّتَيْن، عامي 1990 و1992، مع فريق تويوتا أوروبا للراليات، وفوزه بلقب رالي داكار مرَّتيْن.

وستنطلق المُنافسات الفعلية للرالي اعتبارا من الساعة الثامنة والنصف صباح يوم الجُمعة القادم، ويخوض السائقون خلاله المرحلة الخاصة الثانية، وستكون الأطول، في حين يخوضون المرحلة الخاصة الثالثة (الأخيرة) يوم السبت القادم، حيث ستبدأ في الساعة السابعة والنصف، على أن تقام حفلة اختتام الرالي وتتويج الفائزين في اليوم نفسه. هذا ويُقام رالي الشرقية بتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، برئاسة الأمير خالد بن سُلطان العبدالله الفيصل، وإشراف بطل الشرق الأوسط للراليات سابقا عبداللـه باخَشَب، المُشرف العام للراليات في المملكة، وبدعمٍ من الهيئة العامة للرياضة، وعبداللطيف جميل للسيارات.