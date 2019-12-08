تتويج الفائزات في «برونزية» المبارزة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) توج رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان، الفائزات في بطولة المملكة للمبارزة (الجولة البرونزية) التي تعد أولى بطولات الموسم للسيدات بشكلها الجديد، واختتمت البطولة أمس بحضور نائب رئيس اتحاد المبارزة عامر المبيض والمدير التنفيذي عبدالله السنيد، وذلك في مدينة الأمير سعود بن جلوي توج رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان، الفائزات في بطولة المملكة للمبارزة (الجولة البرونزية) التي تعد أولى بطولات الموسم للسيدات بشكلها الجديد، واختتمت البطولة أمس بحضور نائب رئيس اتحاد المبارزة عامر المبيض والمدير التنفيذي عبدالله السنيد، وذلك في مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام. حيث حققت حبيبة طنطاوي المركز الأول والميدالية الذهبية في سلاح الشيش، وحلت أناهيد الخيبري ثانيا، وجاءت سارة السالمي ثالثا، ولين الفوزان الثالث مكرر، ونالت فوزية الخيبري ذهبية سلاح الأبيه، وحلت سارة عبدالوهاب ثانيا ومضاوي الخيال ثالثا، وندى عابد الثالث مكرر، فيما حققت الحسناء الحماد ذهبية سلاح السايبر، وجاءت شيخة الدوسري ثانيا، وعهد المعمر ثالثا، وفوزية الدوسري الثالث مكرر.



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