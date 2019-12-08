شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى زغبة بين البقاء أو الرحيل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

أكدت لـ«الخليج 365» مصادر خاصة أن إدارة فريق الوحدة لكرة القدم تدرس فكرة عدم التجديد مع الحارس مصطفى زغبة واستبدال لاعب به في مركز الهجوم أو الجناح سواء بداية من الفترة الشتوية الحالية أو في الصيف القادم، عند انتهاء عقد زغبة، والذي يملك عروضا قوية وبأسعار مضاعفة مما يتسلمه زغبة بناء على بنود العقد الموقع ما بين الحارس وناديه الوحدة في الفترة الصيفية السابقة ويستمر لمدة عام كامل. وأكدت المصادر ذاتها أن الإدارة الوحداوية طرحت أمام مدرب الفريق كارينيو عدداً من أسماء حراس المرمى المحليين لاختيار واحد منهم للشروع في مفاوضتهم لحماية العرين الوحداوي، ويبرز من بين الأسماء الحارس باسم العطاالله، وخالد شراحيلي، وعبدالله العويشير، والأخير لا يحظى بقبول المدرب والذي أوصى بعدم التعاقد معه، وهي الخطوة التي تؤكد رحيل الحارس زغبة عن الوحدة واستبدال حارس محلي به.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن إدارة النادي قررت الاستغناء عن الجناح البرازيلي ماركوس جيليرمي 22 عاماً مع بداية فترة الانتقالات الشتوية القادمة، والذي يملك عرضاً من ناد برازيلي عن طريق وكيل أعماله (والد نيمار)، ويبذل المفاوض الوحداوي جهوداً قوية لإتمام التعاقد مع البرازيلي جوستافي لاعب نادي الفيصلي بداية الفترة الشتوية كما فتحت خط المفاوضات الجادة، لإعادة البرازيلي تياجو نيفيز 34 عاماً للدوري السعودي بشعار نادي الوحدة وهو الذي سبق له خوض تجربة ناجحة مع نادي الهلال وانتهت في 2015.