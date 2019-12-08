شكرا لقرائتكم خبر عن الكأس بين «شقيقين» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

بحثاً عن التتويج الخليجي الرابع يواجه منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم نظيره المنتخب البحريني في نهائي دورة الخليج العربي الرابعة والعشرين عند تمام الساعة السابعة مساءً على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل بقطر.

يدخل منتخبنا الوطني هذا اللقاء بعد مشوار حافل في البطولة بدأه بخسارة أمام الكويت ومن انتصارين على البحرين وعمان ليتصدر منتخبات مجموعته برصيد ست نقاط ليواجه صاحب الأرض والجمهور منتخب قطر، ويتمكن الأخضر السعودي من الفوز بهدف دون مقابل، ولم يجرِ مدرب منتخبنا هيرفي رينارد تغييرات في صفوف المنتخب عن اللقاء الأخير الذي خاضه أمام قطر وذلك بهدف الاستقرار الفني للمنتخب في أرض الملعب.

أما منتخب البحرين فرغم أنه لحق بركب المتأهلين في الدقائق الأخيرة من دور المجموعات بعد أن انتصر على الكويت بأربعة أهداف لهدفين ليتأهل ثانياً برصيد أربع نقاط من فوز وتعادل وخسارة وحيدة ويتأهل بفارق الأهداف عن منتخب عمان، وفي دور الأربعة تجاوز بصعوبة منافسه منتخب العراق بعد أن وصل المنتخبان لركلات الترجيح، ويطمح المنتخب البحريني لنيل لقبه الخليجي الأول والذي طال انتظاره.

ويقف التاريخ بجوار منتخبنا الوطني والذي واجه المنتخب البحريني 18 مرة في دورات الخليج وتمكن منتخبنا من الفوز في 10 لقاءات كان آخرها في المواجهة الأخيرة التي جمعت بينهما في دور المجموعات للمسابقة الحالية والتي انتهت خضراء بهدفين دون رد، فيما تمكن منتخب البحرين في الفوز في 4 لقاءات وتعادلا في مثلها.